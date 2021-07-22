Одним из вопросов сегодняшнего совещания Главы государства с руководством Совмина стал проект указа, касающийся корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов. В него вошли положения, направленные на совершенствование правового статуса холдингов, порядка создания и функционирования, а также касающиеся особенностей работы холдингов с участием государства.
Александр Лукашенко в связи с этим напомнил о главных своих требованиях:
– Законодательство, во-первых, не должно часто меняться. И, во-вторых, если мы его дополняем или изменяем, то следует убедиться, что учтено все. К тому же вопросы, регулируемые этим проектом, затрагивают большое число организаций (в настоящее время в государственном реестре зарегистрированы 95 холдингов, которые объединяют 643 предприятия, производящие почти четверть промышленной продукции страны). Поэтому хотелось бы услышать более глубокие оценки того, что это даст предприятиям. Не являются ли данные предложения «оторванными от земли»?.. Какая на самом деле польза от их реализации?
Еще одна тема повестки дня – переход на новую форму постдипломной подготовки врачей-специалистов.
Фото: БЕЛТА
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Корректировку законодательства о деятельности холдингов обсуждают на совещании у Президента
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