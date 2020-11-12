Хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера с понедельника, 16 ноября, перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого, в данный момент в Витебской области наблюдается активный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Госпитализация в Витебске и по области выше выписки.
– Областной центр пока справляется тем коечным фондом, который уже перепрофилирован. Вместе с тем готовим хирургический корпус онкодиспансера с понедельника, – рассказал руководитель ведомства.
Михаил Вишневецкий отметил, что ситуация контролируемая, в том числе в регионах области.
– Нет такого, чтобы районные больницы были полностью перепрофилированы. Они по-прежнему сами принимают решение о приостановлении плановой госпитализации либо продолжают ее. Все зависит от эпидситуации. Все главные врачи работают в тесном взаимодействии и при необходимости принимают решение о перенаправлении пациентов в больницы других районов, чтобы основная помощь не страдала и не создавалась напряженная ситуация. В достаточном количестве и медикаментозное обеспечение, аппараты ИВЛ, кислородные точки, – добавил он.
На последнем заседании областного штаба по противодействию распространению коронавируса, как отмечает руководитель ведомства, было решено разрешить администрации городов и районов самостоятельно вводить масочный режим с учетом эпидемиологической ситуации. На утро 12 ноября такие решения действуют в Полоцком, Оршанском, Миорском, Шумилинском районах и Новополоцке.
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Корпус Витебского онкодиспансера перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом
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Фото: Александр КУШНЕР