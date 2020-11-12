Корпус Витебского онкодиспансера перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом

По словам, в данный момент в Витебской области наблюдается активный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Госпитализация в Витебске и по области выше выписки., – рассказал руководитель ведомства.Михаил Вишневецкий отметил, что ситуация контролируемая, в том числе в регионах области., – добавил он.На последнем заседании областного штаба по противодействию распространению коронавируса, как отмечает руководитель ведомства, было решено разрешить администрации городов и районов самостоятельно вводить масочный режим с учетом эпидемиологической ситуации. На утро 12 ноября такие решения действуют в Полоцком, Оршанском, Миорском, Шумилинском районах и Новополоцке.