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Корпус онкодиспансера в Минске возвращается к оказанию плановой медпомощи

Вечером 10 ноября корпус № 5 Минского онкологического диспансера выходит из состояния ковидного госпиталя. Информация об этом размещена в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Фото: БЕЛТА

– Обработка бывшей красной зоны – задача повышенной ответственности, ведь к приему плановых пациентов палаты должны быть стерильными. Сегодня вечером проводят дезинфекцию корпуса специалисты Городского центра дезинфекции и стерилизации, а завтра генеральную уборку сделают специалисты самой больницы, – отметили в Минздраве.

Планируется, что с 11 ноября стационар возвращается к нормальной жизни. В этом корпусе снова начнут принимать плановых пациентов четыре радиологических отделения, два хирургических, диагностическое, а также реанимация.
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