Корову, бампер, диван номинально продавал 19-летний парень из Ельска, его задержали за мошенничество

В популярных мессенджерах молодой человек позиционировал себя как человек, способный выполнить любой заказ. Мужчине из Витебской области он пообещал привезти из Польши передний бампер с решеткой от грузовика. За деталь запросил 280 евро, настоял на предоплате. Затем врал, что деталь идет. Позже перестал выходить на связь. Мужчина понял, что имел дело с мошенником, и обратился в милицию.

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сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, –

В ходе разбирательства выяснилось, что за молодым человеком тянется шлейф подобных действий. В апреле-мае он обманул жителя Речицы на 910 долларов США. В июне-июле в Мозыре на рынке продал ноутбук, который ему оставил во временное пользование знакомый. В ноябре в ходе переписки в сообществе «Трактор форум РБ» лжебизнесмен «продал» за 100 рублей стартер от трактора жителю одной из деревень Минской области. В этом же месяце жительница столицы перевела ему 350 рублей за диван. Все пострадавшие получали от него фото вместо реальных товаров. Всплыл и факт мошеннической продажи сельчанину коровы.