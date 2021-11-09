Коротченко: в лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера

Об этом журналистам по итогам интервью с Александром Лукашенко рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил:
– В лице Александра Григорьевича Лукашенко мы видим, безусловно, выдающегося политика, лидера. Масштаб его личности особенно раскрывается в личном интервью. Самое главное, что я понял: наши оценки Президента Республики Беларусь как большого друга и надежного стратегического партнера России были верными.
По словам Игоря Коротченко, в интервью Глава государства еще раз подтвердил свой курс на союзнические отношения с Российской Федерацией, общность наших целей и задач в нынешнем таком непростом турбулентном мире, когда усиливается давление, ведется гибридная война:
– Беларусь – надежный союзник Российской Федерации. Наши народы связывают искренние отношения дружбы, приязни. И конечно, белорусский лидер – это человек большого интеллекта, политической воли и стратегического целеполагания. Это очень важно для современных политиков. Мы сегодня видим вырождение западных политиков. К сожалению, нет больше масштабных фигур, как были раньше, – генерала Де Голля, Маргарет Тэтчер, Конрада Адэнауэра, других. Они сошли с политической арены, и мы сегодня видим в Европе политических карликов, которые, я считаю, в ряде своих выступлений, действий, просто неадекватны и позорят свои нации. Лукашенко – это человек, который достойно представляет Беларусь. Это масштабный политик. Я думаю, нам всем повезло, что во главе Беларуси стоит Александр Лукашенко, а во главе России – Владимир Путин. Потому что масштаб их личностей намного превосходит масштаб ведущих европейских политиков. Это очень важно лично для меня. Я со многими знаком. Встречался с разными лидерами, в разных форматах. Хочу сказать, что я очень впечатлен сегодняшним общением. Неформальным, теплым, искренним. Наши чувства уважения и приязни к Александру Григорьевичу только укрепляются.
Это интервью, подчеркнул Игорь Коротченко, будет интересным с точки зрения эксклюзивных моментов:
– Это, безусловно, колоссальная журналистская удача, когда можно поговорить с таким политиком, задать ему вопросы и получить ответы, а самое главное – донести их потом российской публике. Он рассказал об очень интересных моментах встреч с европейскими, американскими политиками. Это вещи достаточно эксклюзивные, интересные. И в этом плане, конечно, политический опыт белорусского лидера имеет колоссальное значение. Особенно сейчас, когда мы видим усиливающееся давление на Беларусь и на Россию.
Главный редактор «Национальной обороны» отметил, что для него было очень важно, что Александр Лукашенко адекватно воспринимает все имеющиеся вызовы и угрозы, а также необходимость защиты суверенитета государства в условиях гибридной войны, которая сегодня развязана против Беларуси:
– Мир вообще вступил в эпоху хаоса. Сильные политики – те, которые до конца готовы стоять за свою страну и защищать ее интересы, – это, я считаю, национальное достояние любого государства. Александр Григорьевич – политик именно такого масштаба. И на фоне деградирующей европейской элиты производит очень сильное впечатление своей внутренней собранностью, силой и способностью противостоять давлению извне, не поддаваться ему. Президент Лукашенко – это верховный главнокомандующий, человек, выдержавший колоссальный удар Запада, который пытался совершить государственный переворот. Мало стран, которые смогли защитить свой государственный суверенитет так, как Республика Беларусь. Там, где лидеры не смогли защитить свое государство, мы видели падение государств, их лидеров, разрушения, страдания, жертвы, кровь миллионов людей. Александру Григорьевичу надо отдать должное и высказать уважение за то, что он защитил свою страну, народ от собственно того удара в спину, который пытались нанести год назад. Потому что если бы, не дай бог, эта попытка имела бы успех, мы сегодня видели бы в Беларуси войска НАТО, территория была бы использована для размещения оперативно-тактических ракет, нацеленных на Россию. Соответственно, все социальные завоевания белорусских трудящихся были бы ликвидированы, закрыты предприятия, разорены. Мы имели бы здесь вторую Украину. Ваш Президент в критический момент национальной истории проявил личное мужество, политическую волю. И это колоссально со всех точек зрения. Знаете, в таких вот моментах проявляется не только масштаб личности политика, но и чувство его исторической ответственности. На вызов истории Лукашенко дал четкий ответ. Не позволил уничтожить белорусское государство и завоевания белорусского народа. Сохранил экономику, не дал ее разграбить. В этом плане для наших читателей будут, безусловно, интересны разные грани личности Президента Лукашенко – как политика, как человека, как государственного деятеля и, безусловно, как масштабной фигуры на современной политической арене.
Игорь Коротченко подчеркнул: интервью в журнале «Национальная оборона» выйдет в полном объеме. Длилось оно два с половиной часа.
– Все, что он сказал, крайне актуально для наших читателей. Я задавал личные вопросы. Это тоже интересно. Потому что всегда лидер государства раскрывается в том числе и в вопросах относительно досуга, взглядов на жизнь. Все мы люди, и политики тоже имеют не только политическое, но и человеческое измерение. Я думаю, нашим читателям будет интересно.
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