Коротченко: террористические элементы, действующие на территории Беларуси, необходимо выявлять и максимально эффективно пресекать

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

– считает эксперт.Игорь Коротченко также подчеркнул, что указанную категорию лиц необходимо выявлять и максимально эффективно пресекать их деятельность., – резюмировал главный редактор журнала "Национальная оборона".