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  2. Коротченко: террористические элементы, действующие на территории Беларуси, необходимо выявлять и максимально эффективно пресекать

Коротченко: террористические элементы, действующие на территории Беларуси, необходимо выявлять и максимально эффективно пресекать

Таким мнением поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" и военный эксперт Игорь Коротченко в эфире «Беларусь 1». 

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– Легальным способом прийти к власти белорусская оппозиция не может, поэтому первоначально был избран путь цветной революции, массовых акций. Сценарий государственного переворота год назад не получился, и очевидно, что сейчас будут использованы иные методы. Нельзя исключать, что были созданы, обучены и оснащены отдельные террористические элементы, которые сегодня действуют на территории Беларуси, – считает эксперт. 

Игорь Коротченко также подчеркнул, что указанную категорию лиц необходимо выявлять и максимально эффективно пресекать их деятельность.   

– Когда оппозиция выбирает методы террора для борьбы с белорусским государством и белорусскими гражданами, правоохранительные органы и органы госбезопасности обязаны сделать все для обеспечения мира, спокойствия и безопасности страны, – резюмировал главный редактор журнала "Национальная оборона". 
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