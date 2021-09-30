Коротченко: террористические элементы, действующие на территории Беларуси, необходимо выявлять и максимально эффективно пресекать

Таким мнением поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" и военный эксперт Игорь Коротченко в эфире «Беларусь 1».
– Легальным способом прийти к власти белорусская оппозиция не может, поэтому первоначально был избран путь цветной революции, массовых акций. Сценарий государственного переворота год назад не получился, и очевидно, что сейчас будут использованы иные методы. Нельзя исключать, что были созданы, обучены и оснащены отдельные террористические элементы, которые сегодня действуют на территории Беларуси, – считает эксперт.
Игорь Коротченко также подчеркнул, что указанную категорию лиц необходимо выявлять и максимально эффективно пресекать их деятельность.
– Когда оппозиция выбирает методы террора для борьбы с белорусским государством и белорусскими гражданами, правоохранительные органы и органы госбезопасности обязаны сделать все для обеспечения мира, спокойствия и безопасности страны, – резюмировал главный редактор журнала "Национальная оборона".