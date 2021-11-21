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  2. Коротченко: пути развязки кризиса беженцев можно найти только при помощи диалога Европы с официальным Минском

Коротченко: пути развязки кризиса беженцев можно найти только при помощи диалога Европы с официальным Минском

Таким мнением поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Беларусь 1».  

Фото: БЕЛТА

- Масштаб гуманитарной катастрофы, которая разворачивается на белорусско-польской границе, очевидно, требует уже реакции и политической. В данном случае, звонок канцлера Германии Ангелы Меркель [Президенту Беларуси] – это признание существующих реалий. А они заключаются в том, что Александр Лукашенко легитимный руководитель Беларуси и легитимный Президент. Само обращение крупного европейского политика непосредственно к Александру Лукашенко - это де-факто признание его статуса. Мы абсолютно четко понимаем, что лишь в совместном поиске и разрешении существующей проблемы можно ее урегулировать. В данном случае без официального Минска, игнорируя высшее руководство республики, Европа просто не сможет решить проблемы кризиса беженцев, - подчеркнул Игорь Коротченко.  
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