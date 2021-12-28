Коронавирусом в мире заразились уже более 280 млн человек

Обновленная статистика по заболеваемости COVID-19 на планете: коронавирус за все время своего распространения подтвердился у 280 119 931 человека. Об этом пишет ТАСС.
Как отмечают в ВОЗ, из-за коронавируса в мире насчитывается 5 403 662 смерти. Число заразившихся COVID-19 увеличилось за сутки на 455 944, летальных исходов – на 4501.
Напомним, что отметку в 270 млн заражений мир преодолел совсем недавно – 14 декабря.
Наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса – в США (51 775 769). Эта же страна продолжает удерживать печальное лидерство по числу смертей из-за коронавируса – 809 908 случаев.
По ссылке – статистика белорусского Минздрава по заболеваемости коронавирусом в нашей стране на 28 декабря.
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