Коронавирус у беременных: какие препараты принимать и безопасно ли заниматься самолечением

Многие будущие мамы, заразившиеся COVID-19, переживают, что болезнь может как-то отразиться на ребенке. Поэтому начинают усиленно лечиться, чтобы избежать последствий для себя и для малыша. Нередко в таких случаях принимают лекарственные препараты, занимаются самолечением. Действительно ли это правильное решение, в своем YouTube-канале рассказал врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.
– Частный пример. Вы наверняка слышали о том, что при тяжелых формах коронавирусной инфекции, когда есть реальный дефицит кислорода в организме, применяется дексаметазон. Но это не единственный противовоспалительный гормональный препарат, который можно использовать при COVID-19. Дексаметазон – гормон, проходящий через плаценту и воздействующий на плод, в то время как другие препараты, такие как, например, преднизалон и метилпреднизолон, не проходят через плаценту и на малыша не влияют. Именно поэтому если лечат беременных, то им прописывают не дексаметазон, а другие лекарства, – рассказал Евгений Комаровский.
Врач также обратил внимание на то, что лечить беременную женщину с коронавирусной инфекцией не так просто. Особенно это касается самолечением, относится к которому следует крайне осторожно.
– Лечение COVID-19 в ситуации, когда нет дыхательной недостаточности, в принципе не предусматривает каких-либо лекарств, например антибиотиков, противовирусных, витаминов и т. д. И беременным это все противопоказано может даже больше, чем небеременным, – отметил медик.
Педиатр не оставил без внимания и реальные практические рекомендации для вынашивающих малышей женщин с коронавирусом.
– Все меры профилактики не имеют никакой специфики. Беременная точно так же защищается от COVID-19, как все небеременные. Социальное дистанцирование, мытье рук, использование санитайзеров и маска. Ничего дополнительного никто не придумал, – резюмировал педиатр.
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Коронавирус у беременных: какие препараты принимать и безопасно ли заниматься самолечением
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