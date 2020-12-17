Коронавирус у беременных: какие препараты принимать и безопасно ли заниматься самолечением

– рассказал Евгений Комаровский.Врач также обратил внимание на то, что лечить беременную женщину с коронавирусной инфекцией не так просто. Особенно это касается самолечением, относится к которому следует крайне осторожно., – отметил медик.Педиатр не оставил без внимания и реальные практические рекомендации для вынашивающих малышей женщин с коронавирусом., – резюмировал педиатр.