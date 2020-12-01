Коронавирус способен проникать в мозг: ученые рассказали, как этого избежать

Ученые из Германии провели исследование, в ходе которого обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 способен попадать в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, размещенную в журнале Nature Neuroscience.
В данный момент известно, что коронавирус может поражать не только легкие, но и сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Именно по этой причине каждый третий человек с COVID-19 обнаруживает у себя неврологические симптомы, включающие потерю обоняния и вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошноту. Некоторые пациенты с коронавирусом страдают от инсультов или иных опасных заболеваниях, причиной которых является проникновение COVID-19 в мозг.
Ученые из Германии провели исследование механизма проникновения новой инфекции в мозг. Также была изучена реакция иммунной системы на вирус.
Биологи из университетской клиники Шарите в Берлине совместно со специалистами в области невропатологии, судебной медицины, вирусологии и клинической медицины изучили образцы тканей 33 пациентов, смерть которых наступила в результате поражения коронавирусом в клиниках Шарите и Университетского медицинского центра Геттингена.
Благодаря новейшим технологиям ученым удалось изучить образцы, взятые из четырех различных областей мозга. Все ткани протестировали на генетический материал и "спайковый белок" вируса SARS-CoV-2.
Исследователи выяснили, что вирус проникает в нейроанатомические структуры, соединяющие глаза, рот и нос со стволом мозга, и впервые получили с помощью электронного микроскопа изображения COVID-19, находящегося внутри обонятельной слизистой оболочки. В данной области ученые заметили максимальную вирусную нагрузку – как внутри нервных клеток, так и в отростках, исходящих от ближайших эпителиальных клеток.
– Эти данные подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг, – отметил руководитель исследования профессор Фрэнк Хеппнер.
На данный путь проникновения, как считают ученых, указывает и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области.
– Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга. Однако еще предстоит до конца выяснить, каким образом вирус распространяется от нервных клеток. Вполне вероятно, что вирус также переносится через кровеносные сосуды, поскольку вирус также был обнаружен в стенках кровеносных сосудов головного мозга, – дополнила своего коллегу доктор Хелена Радбрух (Helena Radbruch) из отделения невропатологии клиники Шарите.
Ученые обратили внимание на то, что все пациенты, участвовавшие в этом исследовании, перенесли коронавирус в тяжелой форме, поэтому полученные выводы нельзя распространять без дополнительной проверки на всех пораженных данной инфекцией.
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Коронавирус способен проникать в мозг: ученые рассказали, как этого избежать
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Фото: Алексей БИБИКОВ