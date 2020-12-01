Коронавирус способен проникать в мозг: ученые рассказали, как этого избежать

В данный момент известно, что коронавирус может поражать не только легкие, но и сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Именно по этой причине каждый третий человек с COVID-19 обнаруживает у себя неврологические симптомы, включающие потерю обоняния и вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошноту. Некоторые пациенты с коронавирусом страдают от инсультов или иных опасных заболеваниях, причиной которых является проникновение COVID-19 в мозг.Ученые из Германии провели исследование механизма проникновения новой инфекции в мозг. Также была изучена реакция иммунной системы на вирус.Биологи из университетской клиники Шарите в Берлине совместно со специалистами в области невропатологии, судебной медицины, вирусологии и клинической медицины изучили образцы тканей 33 пациентов, смерть которых наступила в результате поражения коронавирусом в клиниках Шарите и Университетского медицинского центра Геттингена.Благодаря новейшим технологиям ученым удалось изучить образцы, взятые из четырех различных областей мозга. Все ткани протестировали на генетический материал и "спайковый белок" вируса SARS-CoV-2.Исследователи выяснили, что вирус проникает в нейроанатомические структуры, соединяющие глаза, рот и нос со стволом мозга, и впервые получили с помощью электронного микроскопа изображения COVID-19, находящегося внутри обонятельной слизистой оболочки. В данной области ученые заметили максимальную вирусную нагрузку – как внутри нервных клеток, так и в отростках, исходящих от ближайших эпителиальных клеток., – отметил руководитель исследования профессор Фрэнк Хеппнер.На данный путь проникновения, как считают ученых, указывает и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области., – дополнила своего коллегу доктор Хелена Радбрух (Helena Radbruch) из отделения невропатологии клиники Шарите.Ученые обратили внимание на то, что все пациенты, участвовавшие в этом исследовании, перенесли коронавирус в тяжелой форме, поэтому полученные выводы нельзя распространять без дополнительной проверки на всех пораженных данной инфекцией.