Коронавирус приводит к преждевременному старению – ученый считает, что делать подобные выводы рано

Некоторые СМИ со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову рассказывали о том, что пациенты, перенесшие COVID-19, подвержены преждевременному старению., – считает руководитель лаборатории в НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко.Специалист также обратил внимание на то, что коронавирус, по крайней мере в европейских странах, существует меньше года, поэтому неправильно говорить о том, что уже известно о долгосрочных последствиях перенесенной инфекции., – добавил эксперт.