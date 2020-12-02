Недавно появилась информация о том, что перенесенный COVID-19 приводит к преждевременному старению. Однако делать подобные выводы рано, для этого нужно провести ряд научных исследований, пишет ТАСС.
Некоторые СМИ со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову рассказывали о том, что пациенты, перенесшие COVID-19, подвержены преждевременному старению.
– Выводы о том, что перенесенная коронавирусная инфекция якобы приближает старость, делать еще слишком рано. По теме долгосрочного влияния коронавируса на организм человека с точки зрения старения слишком мало серьезных научных исследований, – считает руководитель лаборатории в НМИЦ кардиологии Минздрава РФ, директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко.
Специалист также обратил внимание на то, что коронавирус, по крайней мере в европейских странах, существует меньше года, поэтому неправильно говорить о том, что уже известно о долгосрочных последствиях перенесенной инфекции.
– Так можно и про обычную пневмонию сказать, что она приводит к старению, потому что в качестве последствий у пациента бывает фиброз легких, – добавил эксперт.
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Коронавирус приводит к преждевременному старению – ученый считает, что делать подобные выводы рано
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Фото: Алексей БИБИКОВ