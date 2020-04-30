Коронавирус не повлиял на желание могилевчан жениться, но некоторые коррективы в работу ЗАГС внес

, — уточняет Галина Михайловна. —Чтобы невеста и жених расписывались в масках и медицинских перчатках — такого в Могилеве не было. А вот заявления, по словам сотрудников отдела ЗАГС, подавать в масках приходят.Галина Оношко констатирует:— спрашиваю у начальника отдела ЗАГС.