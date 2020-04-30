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  2. Коронавирус не повлиял на желание могилевчан жениться, но некоторые коррективы в работу ЗАГС внес

Коронавирус не повлиял на желание могилевчан жениться, но некоторые коррективы в работу ЗАГС внес

466 новых семей появилось в Могилеве с начала года. Это даже на две больше, чем за аналогичный период (с 1 января по 30 апреля) 2019-го. Похоже, пандемия никак не повлияла на желание могилевчан вступать в брак. Так ли это на самом деле, мы поинтересовались у начальника отдела ЗАГС Могилевского горисполкома Галины Оношко. 


— На желание сложившаяся эпидемиологическая ситуация не повлияла, но некоторые коррективы в работу внесла, — уточняет Галина Михайловна. — Например, молодоженов мы просим, чтобы на регистрации брака присутствовали не более 10 человек, включая их самих и свадебного фотографа. И они этого правила придерживаются.

Чтобы невеста и жених расписывались в масках и медицинских перчатках — такого в Могилеве не было. А вот заявления, по словам сотрудников отдела ЗАГС, подавать в масках приходят.

Галина Оношко констатирует:

— 2 мая изъявили желание связать себя узами брака 28 пар. А в минувшие выходные у нас зарегистрировались 64 новые семьи. Изначально заявлений было подано 72, но 8 пар перенесли церемонию. По разным соображениям. Одна планировала выездную роспись в ресторане, несколько хотели устроить свадьбу грандиозную, что называется с размахом, а поскольку это сегодня невозможно, «отодвинули» ее на более поздний срок — на лето, осень. Двум женихам и невестам пришлось повременить, потому что один из них иностранец и попросту не может въехать на территорию Беларуси. Но в целом ситуация позитивная: люди все также влюбляются, создают семьи, рожают детей.

— В Индии семейная пара назвала новорожденных близнецов Ковид и Корона — в честь вируса. Говорят, мальчуган с таким именем зарегистрирован и в России. Наши земляки так не изощряются? — спрашиваю у начальника отдела ЗАГС.

— О том, чтобы в нашей стране кто-то так окрестил ребенка, не слышала. В Могилеве из редких имен — Платон, Клим, Елисей, Гордей, Евсей, Оливия, Мира, Лолита. А самые популярные в этом году среди девочек — София, а среди мальчиков — Михаил. К счастью, мода на привычные простые имена возвращается и новорожденных все чаще называют Сашами, Димами, Ирами.
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