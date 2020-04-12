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  2. «Коронавирус не победит нас». Елизавета II впервые за 68 лет обратилась к британцам по случаю Пасхи

«Коронавирус не победит нас». Елизавета II впервые за 68 лет обратилась к британцам по случаю Пасхи

Британская королева Елизавета II впервые за 68 лет пребывания на троне обратилась к подданным по случаю празднования Пасхи. Радиообращение монарха передавалось в субботу накануне Воскресения Христова, которое католики и протестанты отмечают сегодня.

«В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь разделенными, мы обеспечиваем безопасность других. Празднование Пасхи не отменено, на самом деле она нам нужна как никогда», — подчеркнула Елизавета II, слова которой приводит ТАСС.

Королева, напомнив о воскрешении Иисуса Христа, отметила: «Мы знаем, что коронавирус не победит нас».

В середине марта Елизавета II, которая 21 апреля отметит 94-летие, вместе с 98-летним мужем, принцем Филиппом по соображениям безопасности переехала из Лондона в загородную резиденцию — Виндзорский замок.

Согласно последней информации, в Великобритании коронавирус нового типа выявили почти у 80 тысяч человек, чуть менее 10 тысяч пациентов умерли.

COVID-19 были инфицированы премьер-министр страны Борис Джонсон, старший сын королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок. Последние двое уже выздоровели, а главу британского правительства на этой неделе переводили в реанимацию из-за ухудшения состояния, однако 9 апреля он пошел на поправку и вернулся в обычную палату.

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Фото: Рейтер
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