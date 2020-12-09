Компания Google представила традиционный рейтинг самых частых поисковых запросов за год.
Фото: pixabay.com
Google Trends сообщает, что больше всего «гуглили» вопросы, связанные с коронавирусом. Самый активный период для поиска материалов на эту тему – апрель.
Из-за распространения COVID-19 многие предпочитали шоппинг онлайн. Самым популярным товаром стали медицинские маски, пульсоксиметр и антисептики, уступили им парацетамол и респиратор. На шестой позиции расположился велосипед, следом за ним новые Apple Iphone 12. На трех оставшихся строчках – батут, участок под Минском и ноутбук. Быть может, такие покупки белорусы делали, когда собирались на отдых за городом.
Кстати, отмечается сильный рост трафика в сравнении с прошлогодними показателями. И это оправдано: во время самоизоляции просмотр фильмов и сериалов стал чуть ли не самым любимым занятием у многих белорусов.
Жители Беларуси в этом году больше всего хотели посмотреть фильм «Холоп». Искали также мультфильм «Холодное сердце-2», драму «После-2», комедию «Джентльмены» и спортивную драму «Лед-2». В списке сериалов лидером стала «Игра на выживание». Далее расположились «Крепостная», «Ведьмак», «Бумажный дом» и «Содержанки». Самым популярным телевизионным шоу стала «Битва экстрасенсов», «Славянский базар – 2020» и «Оскар». Далее в списке – «Евровидение», проект «Пацанки», «Ледниковый период» и «Холостяк».
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Коронавирус, маски и битва экстрасенсов: что искали белорусы в Google в 2020-м
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