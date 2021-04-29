Королевский монетный двор Великобритании изготовил самую крупную в истории золотую монету массой 10 кг

Today we celebrate the conclusion of the Queen’s Beasts #commemorative and #bullion series with a truly stunning new coin reuniting all ten beasts on one design. Complete your collection today > https://t.co/QjJc7t5kxi pic.twitter.com/iNp6PWafcN— The Royal Mint (@RoyalMintUK) April 29, 2021
После изготовления раритета с замысловатым дизайном с помощью современных гравировальных станков чеканщики обработали монету вручную, удалив все следы, оставленные в процессе резки. После этого ее полировали на протяжении четырех дней и наконец подвергли лазерной обработке, – отмечается в сообщении Royal Mint.
На ней – изображение королевы Елизаветы II, вокруг которой расположились 10 животных – реальных и мистических, включая льва, грифона, сокола, быка, йеля (сказочного зверя с рогами и бивнями), борзую, дракона, единорога и лошадь. Этот гигант из драгоценного металла стал последней монетой из серии "Звери королевы", вдохновленной 10-ю каменными статуями с их изображениями, которые были установлены по пути следования Елизаветы II на церемонию коронации в Лондоне в июне 1953 года.
По словам представителя Royal Mint Клэр Макленнан, "коллекция памятных монет Royal Mint "Звери королевы" стала популярной с того момента, как в 2017 году была представлена первая из них с изображением льва, и с тех она пользуется неизменным успехом у коллекционеров по всему миру".