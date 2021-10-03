«Королева пролетарского происхождения»: 100 лет со дня рождения народной артистки СССР Александры Климовой

— говорит ее сын, заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Душечкин.Литератор и актер Театра имени Горького, он постигал ее не только как сын, но как коллега и партнер, хотя они нечасто появлялись вместе на сцене.— вспоминает Андрей Андреевич.Лучше всего ей удавались роли королев. Клеопатра, Гертруда, Леди Макбет, Мария Стюарт… Именно в этой любимой роли ее запечатлел скульптор Лев Гумилевский. Удивительное надгробье на Восточном кладбище, в тесном кругу ее сценических партнеров, соседей по совминовскому дому на улице Янки Купалы, близких знакомых и друзей…А ведь она не была аристократкой по рождению! Да и роста была небольшого, так что На Магнитогорском металлургическом заводе, где она во время войны обтачивала детали для танков, ей подставляли ящик.Происхождение у нее самое что ни на есть деревенское, крестьянское, — рассказывает Андрей Душечкин.А родилась Александра Ивановна Климова в селе Самодуровка Кустанайской губернии, ныне город Тобыл в Костанайской области Казахстана.Удивительно, как девчонка из простой семьи с самых ранних лет увлеклась искусством. Окончила музыкальную школу. Занималась в драмкружке при Доме металлургов. Играла в народном театре, а в 1942 году была принята в труппу Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина. Здесь она сыграла свои первые роли, выступала перед ранеными в госпиталях.— рассказывает Андрей Душечкин.Впечатление было настолько сильным, что, едва закончилась война, юная актриса отправилась в Москву в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, где преподавала Вера Николаевна Пашенная.Мама прибыла в Москву поездом Победы. Так в 1945 году назывались поезда, которые курсировали между областными городами и столицей. Молодежь, окрыленная Победой, ехала в Москву учиться и работать.С Пашенной ее связывали самые теплые отношения.После Щепкинского училища Александру Ивановну распределили на Украину. Так она попала в Одессу, затем в Киев, в Русский драматический театр имени Леси Украинки, где она познакомилась со своим мужем Андреем Валентиновичем Душечкиным-Корсаковым. В Киеве она уже играла ведущие роли — Машу в «Живом трупе», Беатриче в «Слуге двух господ» и Нину Арбенину в «Маскараде».Но очень скоро супруги оказались в Харькове. Случилось это как раз в тот момент, когда Харьковский русский драматический театр имени А.С.Пушкина готовился к декаде украинской литературы и искусства, посвященной 300-летию воссоединения Украины с Россией. Декада проходила в Москве в мае 1954 года.Именно в тот момент белорусские театральные деятели и заприметили Александру Ивановну, которая играла роль Веры Павловны в спектакле «Необыкновенные люди» по роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?» Но прошло еще два года, прежде чем Александра Ивановна Климова и Андрей Валентинович Душечкин-Корсаков влились в труппу Минского русского драматического театра имени М. Горького.— рассказывает Андрей Андреевич Душечкин.Сейчас нам может казаться, что Александра Ивановна играла исключительно зрелых, сильных и властных женщин. Но это не так. В 1962 году, будучи уже за сорок, Александра Климова очень трогательно и проникновенно сыграла роль Ларисы Огудаловой в спектакле Веры Редлих «Бесприданница».Или, к примеру, в 1960 году она сыграла Валю — непутевую продавщицу в «Иркутской истории» Арбузова.Так что актерский диапазон у Александры Климовой был от продавщиц до королев.— вспоминает Андрей Душечкин.При всех своих заслугах и регалиях она была исключительно требовательна к себе.И в кино они не позволяла себе халтуры. Никаких эпизодов — только серьезные роли! И при такой интенсивности творческого труда она была еще и общественным деятелем.— рассказывает Андрей Душечкин.Ее любимый праздник был 9 мая. Она его отметила, а назавтра попала в больницу. К концу жизни у нее были неполадки со здоровьем, сердечная мышца не вырабатывала каких-то ферментов. Тем не менее, в последний год она сыграла свой последний спектакль, составленный из ее любимых монологов, и театр отпраздновал ее 83-летие с таким размахом, как будто это был ее юбилей., — говорят о ней, и замены ей нет.Фото из архива театра