«Королева пролетарского происхождения»: 100 лет со дня рождения народной артистки СССР Александры Климовой

1974 год. Осень. Полутемный зал Театра имени Горького. Мне тринадцать, и, пристроившись на ступеньках балкона, я с замиранием сердца смотрю «Макбет» Луценко — лучший спектакль, виденный мною в жизни. Леди Макбет — Александра Ивановна Климова. Нынче ей сто лет, а в моей душе она все та же, какой представала перед зрителем в те далекие годы. Сильная и царственная, единство инь и янь, сгусток космических энергий, откристаллизовавшийся в виде дорической колонны или античной амфоры.
— Ее первая роль в Минске была Комиссар в «Оптимистической трагедии», — говорит ее сын, заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Душечкин.
Литератор и актер Театра имени Горького, он постигал ее не только как сын, но как коллега и партнер, хотя они нечасто появлялись вместе на сцене.
— Мы этого оба не хотели, — вспоминает Андрей Андреевич. — Я ее раздражал своим присутствием, а она меня подавляла нечеловеческой степенью своего величия.
Лучше всего ей удавались роли королев. Клеопатра, Гертруда, Леди Макбет, Мария Стюарт… Именно в этой любимой роли ее запечатлел скульптор Лев Гумилевский. Удивительное надгробье на Восточном кладбище, в тесном кругу ее сценических партнеров, соседей по совминовскому дому на улице Янки Купалы, близких знакомых и друзей…
А ведь она не была аристократкой по рождению! Да и роста была небольшого, так что На Магнитогорском металлургическом заводе, где она во время войны обтачивала детали для танков, ей подставляли ящик.
Происхождение у нее самое что ни на есть деревенское, крестьянское, — рассказывает Андрей Душечкин.
— Бабушка моя была неграмотная, дед, я слышал, был конезаводчик. У них в Магнитогорске был деревянный дом с участком, курами и сараем. Я пару раз в том доме бывал, а потом перестал — разонравилось. Бабушка, когда к нам приезжала, — ей было с нами скучновато, не знала, чем себя занять.
В Магнитогорске семья жила буквально с самого основания города.
А родилась Александра Ивановна Климова в селе Самодуровка Кустанайской губернии, ныне город Тобыл в Костанайской области Казахстана.
Удивительно, как девчонка из простой семьи с самых ранних лет увлеклась искусством. Окончила музыкальную школу. Занималась в драмкружке при Доме металлургов. Играла в народном театре, а в 1942 году была принята в труппу Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина. Здесь она сыграла свои первые роли, выступала перед ранеными в госпиталях.
— В Магнитогорск был эвакуирован московский Малый театр, — рассказывает Андрей Душечкин. — Именно тогда мама впервые увидела на сцене своего будущего педагога, народную артистку СССР Веру Пашенную.
Впечатление было настолько сильным, что, едва закончилась война, юная актриса отправилась в Москву в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, где преподавала Вера Николаевна Пашенная.
Мама прибыла в Москву поездом Победы. Так в 1945 году назывались поезда, которые курсировали между областными городами и столицей. Молодежь, окрыленная Победой, ехала в Москву учиться и работать.
У Александры Ивановны все сложилось на редкость удачно. Главное — она попала в класс к Пашенной!
— В Щепкинском училище она училась с отличием, получала дополнительную стипендию. В галерее выпускников — народных артистов Советского Союза — до сих пор висит очень красивый ее портрет. Мама до конца дней этим гордилась.
С Пашенной ее связывали самые теплые отношения.
— Они всю жизнь дружили, писали друг другу письма. Копия переписки Климовой с Пашенной хранится у нас в Государственном архиве.
После Щепкинского училища Александру Ивановну распределили на Украину. Так она попала в Одессу, затем в Киев, в Русский драматический театр имени Леси Украинки, где она познакомилась со своим мужем Андреем Валентиновичем Душечкиным-Корсаковым. В Киеве она уже играла ведущие роли — Машу в «Живом трупе», Беатриче в «Слуге двух господ» и Нину Арбенину в «Маскараде».
Но очень скоро супруги оказались в Харькове. Случилось это как раз в тот момент, когда Харьковский русский драматический театр имени А.С.Пушкина готовился к декаде украинской литературы и искусства, посвященной 300-летию воссоединения Украины с Россией. Декада проходила в Москве в мае 1954 года.
Именно в тот момент белорусские театральные деятели и заприметили Александру Ивановну, которая играла роль Веры Павловны в спектакле «Необыкновенные люди» по роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?» Но прошло еще два года, прежде чем Александра Ивановна Климова и Андрей Валентинович Душечкин-Корсаков влились в труппу Минского русского драматического театра имени М. Горького.
— Министерство культуры БССР пригласило маму на амплуа лирической молодой героини, — рассказывает Андрей Андреевич Душечкин. — Театр искал такую героиню, и они ее нашли. Ей предложили все условия: репертуар, роли, звания, квартиру. Здесь она реализовалась на все сто процентов. Как ей было обещано, так все ей земля белорусская и подарила.
Сейчас нам может казаться, что Александра Ивановна играла исключительно зрелых, сильных и властных женщин. Но это не так. В 1962 году, будучи уже за сорок, Александра Климова очень трогательно и проникновенно сыграла роль Ларисы Огудаловой в спектакле Веры Редлих «Бесприданница».
Или, к примеру, в 1960 году она сыграла Валю — непутевую продавщицу в «Иркутской истории» Арбузова.
Так что актерский диапазон у Александры Климовой был от продавщиц до королев.
— Ее очень любил Петр Миронович Машеров, — вспоминает Андрей Душечкин. — Он был на всех ее премьерах.
При всех своих заслугах и регалиях она была исключительно требовательна к себе.
— Она была мученица. Работала над ролями очень тяжело, съедала себя поедом. Фанфаронства в ней не было ни капли! После каждого спектакля устраивала разборы, выясняла с партнерами, что вышло, а что не вышло.
И в кино они не позволяла себе халтуры. Никаких эпизодов — только серьезные роли! И при такой интенсивности творческого труда она была еще и общественным деятелем.
— Она была и в комиссии ЮНЕСКО, и в комитете по Государственным и Ленинским премиям СССР, и возглавляла военно-шефскую комиссию по Белорусскому военному округу, — рассказывает Андрей Душечкин. — Помню, как она нас с папой заставила выслушать ее доклад в Доме офицеров. Доклад был вполне конкретный — ведь военно-шефская работа в то время действительно велась! Наш театр и спектакли для военных играл, и по воинским частям мы ездили… Все это делалось в республике!
Причем общественной работой она занималась по велению сердца.
— Она любила свою страну, была патриотично настроена. Само ее происхождение было пролетарское, советское. И Родина наградила ее всеми мыслимыми наградами, даже орденом Ленина — редчайший случай среди актеров.
Ее любимый праздник был 9 мая. Она его отметила, а назавтра попала в больницу. К концу жизни у нее были неполадки со здоровьем, сердечная мышца не вырабатывала каких-то ферментов. Тем не менее, в последний год она сыграла свой последний спектакль, составленный из ее любимых монологов, и театр отпраздновал ее 83-летие с таким размахом, как будто это был ее юбилей.
13 мая 2005 года ее не стало. Но память о ней сохраняется в записях спектаклей, а главное — в душах людей, видевших ее на сцене. «Незабываемая», — говорят о ней, и замены ей нет.
Фото из архива театра