94- летняя британская королева и ее 99-летний муж сделали прививки от коронавируса.
Официальный представитель монархов рассказал, что домашний врач поставил им прививки на днях. О вакцинации Елизаветы II и принца Филиппа было объявлено для того, чтобы избежать домыслов и прекратить дальнейшие спекуляции на эту тему.
Пока неизвестно, прошел ли вакцинацию кто-то еще из членов королевской семьи Великобритании, однако для британцев такой шаг от Королевы и ее мужа является очень важным примером. Кроме того, это означает, что монархи доверяют официальной медицине и вакцинам от COVID-19.
К слову, на данный момент в Великобритании от коронавируса уже вакцинировалось около полутора миллиона человек. Елизавета II и Филипп получили препарат в порядке общей очереди.
Фото: zimbio.com
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Королева Елизавета II и принц Филипп получили вакцину от COVID-19
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