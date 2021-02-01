Коробка с полезностями для молодой мамы: в минских родильных домах в третий раз стартовала акция MAMA PRO

Сегодня в Минске стартовал новый этап акции “Подарочная коробка МАМА PRO”. Идея акции заключается в том, чтобы каждая женщина, которая стала мамой, при выписке из родильного дома получила подарочную коробку с нужными для мамы и малыша вещами – подгузниками, влажными салфетками, средствами гигиены и ухода. Организаторами акции выступили команда проекта МАМА PRO при поддержке ОО “Белорусский союз женщин”, Министерство здравоохранения и бренды-партнеры.



Марина Шкроб, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, член Белорусского союза женщин, приветствуя молодых мам, которые сегодня выписывают из минского роддома № 5, отметила, что вручает такие подарки уже в третий раз, так как имеет отношение к акции с самого ее начала:



– Каждая из нас точно знает, что самое главное предназначение женщины – рождение ребенка. В этом она может себя найти и реализовать. И сегодня никто не может говорить о том, что наше государство не заботиться о семье и детях. Только представьте, какая огромная сумма в этом году будет потрачена на помощь семьям, которые воспитывают детей – 5 млрд рублей. Приятно, что о молодых мамах заботиться не только государство, но и общественные организации.



Диана Мардас, врач акушер-гинеколог, руководитель проекта МАМА PRO призналась, что искренне считает каждую женщину, родившую ребенка – героем:



– Каждая из вас – герой для семьи, для ребенка, для себя самой. Проект MAMA PRO был создан совместно с вами и для вас. С рождением ребенка приглашаем вас в совместный путь. Пусть этот символический подарок станет символом нашего единения. И дальше только вместе.



Неожиданный подарок в виде коробки с полезными вещами сегодня получила и 28-летняя дизайнер Ирина Митрахович. 26 января она родила сына в Родильном доме г. Минска №5.



– Мне очень приятно такое внимание, – говорит Ирина. – И акция довольно интересная. Ведь это настоящий труд – стать в первый раз мамой. Получить такой поощрительный подарок очень приятно. А оказаться в числе первых и вовсе неожиданно.



Полезные коробки будут вручать во всех роддомах Минска, РНПЦ “Мать и дитя”, а также клиническом роддоме Минской области. Организаторы говорят, что у акции нет срока окончания.