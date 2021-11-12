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  2. Корнилов: судьба курдов никогда не волновала Запад

Корнилов: судьба курдов никогда не волновала Запад

Ситуация с курдами на белорусско-польской границе в очередной раз доказывает, что у Запада никогда не было союзников, а только сугубо прагматичные интересы. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный украинский и российский политолог Владимир Корнилов. 


Так, еще со времен иракской кампании американцы активно использовали эту особую этническую группу в своих интересах. 

– Курдов Запад давно оставил. Когда американцы вывели оттуда основную часть своих войск, то курдов, можно сказать, бросили на растерзание всем, кому ни попадя. В первую очередь –турецким войскам. Курдам много чего обещали, когда они поддержали американскую агрессию в Ираке, когда начали бузить в Сирии. Но всем было понятно, что курды – основной противник Турции, главная заноза Эрдогана. Поэтому судьба курдов мало кого волнует теперь на Западе, в Европе, в США. Это один из уроков, который должны вынести все те европейцы, иракцы, украинцы, другие союзники Штатов, которые надеются, что Запад, США, НАТО будут их защищать все оставшееся время, – озвучил позицию он. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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