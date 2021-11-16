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  2. Корнилов: ситуация с беженцами является еще одним рычагом давления на Беларусь

Корнилов: ситуация с беженцами является еще одним рычагом давления на Беларусь

Ситуация с беженцами – еще один рычаг давления на Беларусь. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов, передает БЕЛТА


Политолог подчеркнул, что война, которая началась в прошлом году против Беларуси, не прекращается до сих пор.

"Как решали кризис с Эрдоганом? Заплатили деньги – тот обустроил миграционные центры. Британия платит ежегодно более 50 млн фунтов французским правоохранителям, чтобы они обустраивали побережье для защиты от всевозможных миграционных потоков и так далее. А кто мешает Европе, Польше предложить Минску: давайте мы вам выделим определенные средства, вы обустроите эти центры для приема, размещения мигрантов и будете, соответственно, во взаимодействии с поляками, ЕС эти вопросы разрешать", – отметил Владимир Корнилов.

Но по отношению к Беларуси используется только механизм санкций.

"А в чем же разница в подходах?" – задался вопросом эксперт.  
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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