Корнев: у Национального аэропорта Минск есть все возможности и ресурсы для преодоления временных трудностей

В мероприятии помимо руководства аэропорта участвовали представители пассажирских авиакомпаний, от Минской региональной таможни, отряда пограничного контроля "Минск", управления по вопросам въезда иностранцев Главного консульского управления МИД, Отдела внутренних дел на воздушном транспорте.Василий Корнев в своем приветственном слове поблагодарил всех присутствующих за совместную работу.– обратил внимание он.На встрече подведены итоги уходящего года, изложены перспективы развития аэропорта на будущий год, обсуждались рабочие вопросы, решение которых укрепит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами.Отмечается, что во время мероприятия прошло награждение авиакомпаний, достигших значительных успехов в течение текущего года по ряду направлений. Они были отмечены по следующим категориям: за устойчивое развитие в сложных внешних условиях – авиакомпания "Белавиа", иностранная авиакомпания, выполнившая наибольшее число регулярных рейсов в Национальный аэропорт Минск, – Turkish Airlines (за 11 месяцев нынешнего года выполнено 582 регулярных рейса), иностранная авиакомпания, перевезшая наибольшее число пассажиров, – "Аэрофлот" (за январь – ноябрь 2021 года перевезены 143 946 пассажиров), а также иностранная авиакомпания, открывшая наибольшее количество направлений в Национальный аэропорт Минск, – "Азимут" (за 11 месяцев открыто четыре новых маршрута в Минск).От имени руководства Василий Корнев поблагодарил всех партнеров за вклад в развитие воздушной гавани и поздравил с наступающими праздниками.