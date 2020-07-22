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Корицу назвали полезной для людей в преддиабетическом состоянии

Американские медики выяснили, что если добавлять в пищу пациентов в преддиабетическом состоянии корицу, это может улучшить состояние их здоровья и нормализовать уровень сахара в крови. Результаты исследования опубликовал Journal of the Endocrine Society.

Фото: pixabay.com

"Наблюдения, которые мы проводили в течение трех месяцев, показывают, что корица стабилизировала уровень сахара в крови добровольцев в преддиабетическом состоянии. Итоги этих опытов дают основания для более длительных и масштабных исследований того, снижает ли корица риск развития диабета второго типа", – рассказал один из авторов исследования, эндокринолог из Центра изучения диабета имени Джослина (США) Джулио Ромео, пишет ТАСС.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, от диабета первого и второго типа страдает примерно 340 млн людей. Чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и снизить негативное влияние его избытка на здоровье. Почти все диабетики вынуждены принимать инсулин.

Еще больше людей, примерно каждый третий или четвертый житель развитых стран мира, страдает от так называемого метаболического синдрома. Так ученые называют набор характерных изменений в обмене веществ – понижение чувствительности организма к инсулину, набор лишнего веса и высокий уровень жиров и сахара в крови, – который обычно предшествует диабету, а также болезням сердечно-сосудистой системы.

Как именно возникает метаболический синдром, ученые пока не знают. Однако многие медики предполагают, что главным катализатором его развития служат хронические воспалительные процессы, которые возникают внутри жировой ткани. Молекулы, которые она вырабатывает, меняют работу печени, стимулируя организм ускоренно запасать жиры и накапливать глюкозу в крови. В итоге возникает цепная реакция, которая ведет к развитию диабета и другим негативным последствиям.

Ромео и его коллеги предположили, что эти процессы можно подавить с помощью корицы. Эта популярная приправа обладает сильными антиоксидантными свойствами. Недавно ученые заметили, что у людей, которые постоянно употребляют корицу, уровень сахара в крови необычно низок. Однако четких доказательств этого ученые раньше не получали.

Американские эндокринологи впервые проверили эту гипотезу на 51 добровольце. Все участники исследования находились в преддиабетическом состоянии. Ученые разделили их на две группы, одна из которых ежедневно получала пилюли с 500 мг экстракта корицы, а другие – таблетки-пустышки.

В следующие три месяца исследователи наблюдали за состоянием здоровья участников эксперимента, отмечая, как менялась их чувствительность к инсулину и уровень глюкозы в крови. Вдобавок ученые пытались понять, вызывает ли постоянное употребление больших доз корицы потенциально опасные побочные эффекты.

Как оказалось, прием корицы действительно стабилизировал уровень сахара в крови добровольцев, а также сделал их организм более чувствительным к инсулину. При этом никаких серьезных побочных эффектов не возникло. Это, как считают Ромео и его коллеги, открывает дорогу для более продолжительных экспериментов, в ходе которых медики хотят проверить, поможет ли корица добровольцам избежать полноценного диабета второго типа.
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