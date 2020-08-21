Коридор рабочего общежития загорелся в Сморгони

Предотвратить трагедию помогла своевременно сообщившая о пожаре система «Молния», рассказали в МЧС Беларуси.

Пожар в коридоре сморгонского общежития местного предприятия на улице Синицкого случился накануне утром. Сигнал спасателям был направлен системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния».

– Уже через несколько минут спасатели прибыли к месту. Установлено, что причиной сработки пожарной сигнализации стало горение детского трехколесного велосипеда в коридоре на 8-м этаже девятиэтажного здания. Обнаружила возгорание вахтер общежития и вместе с жильцами при помощи ведра с водой они затушили пламя до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших людей нет. Эвакуация не проводилась, – рассказали в МЧС Беларуси.

В итоге огонь повредил детский велосипед, также закопчены стены и потолок на 8-м этаже в коридоре общежития. К слову, одна из рассматриваемых версий – как раз детская шалость с огнем.