Кореличский районный краеведческий музей приглашает окунуться в царство волшебных елей

60 елок, сделанных руками жителей Кореличского района к новогодним праздникам, выставлены в местном музее. Их на протяжении месяца изготавливали работники предприятий и организаций района, учреждения образования, социального обслуживания населения, школьники и педагоги. Любители прикладного искусства соревновались между собой, каждый проявил оригинальность и желание подарить праздничное настроение землякам. Лучшие из лучших поделок были отобраны для выставки «Арт-елка». Среди посетителей выставки были и корреспонденты sb.by.





Попадаешь на выставку и сразу ощущается любовь кореличчан ко льну. И неудивительно: цветки льна присутствую на гербе городского поселка, на территории района действует одно из крупнейших льноперерабатывающих предприятий страны. Вот например елка льняных ниток, из льняного полотна, из жгутов, в основе которого льняное волокно. Особое настроение создает ель из помпонов, тоже изготовленных из льна работницами Кореличского льнозавода Светланой Климович и Еленой Ивановой. Сколько озорных шариков женщинам понадобилось, чтобы сшить из них довольно высокую елку? Целых 140! Арт-елка из льняных помпонов была признана победителем творческого конкурса.





- Мы рады, что идею провести выставку арт-елок жители района охотно поддержали, - отмечает директор Кореличского краеведческого музея Дмитрий Артюх. – Здесь представлены поделки в многообразии форм и направлений. Например, техно-елка из Мирской средней школы заставляет задуматься о серьезности бытия. Светящаяся и поющая елка от племзавода «Кореличи» наоборот настраивает на веселый лад.





Впрочем, каждый, кто падет на выставку, найдет и прочтет в дизайнерских елях свои глубинные смыслы и зарядиться праздничным настроением.





К слову, кроме традиционных материалов - льна, соломки, шишек – дизайнеры-любители использовали и то, что многие хозяйки в обычные будни предпочли бы вовсе выбросить. Например, пластиковые одноразовые вилки, старые детские игрушки, искусственные цветы. Это все - о работе, представленной на выставку Малюшичской средней школой. Почему елка из вилок плавает в аквариуме – догадаться легко: веселые хозяева, так веселились, что решили ее искупать в шампанском.

А на что готовы, вы, дорогие читатели, ради исполнения желаний?

























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