Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Приводнение аппарата запланировано на 21:42 в Атлантическом океане у побережья Флориды, пишет РИА Новости.

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном глубокой ночью отстыковался от МКС и возвращается на Землю. Это произошло после двух месяцев нахождения на орбите.

Планируется, что путь до Земли займет 19 часов. Аппарат приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды в 21:42. Отмечается, что это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.

При этом уже известна примерная дата следующего запуска Crew Dragon в космос – осень 2020 года.