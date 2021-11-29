Координатор волонтеров в ТЛЦ о действиях литовских силовиков: это бесчеловечно

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации БСЖ, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета, рассказала sb.by о своем отношении к действиям европейских пограничников, которые избивают беженцев.
– Как я, женщина, могу к этому относиться? Это цинично, бесчеловечно. Непонятно, как это возможно. В то время, как наша Беларусь как абсолютно гуманное государство принимает беженцев так, как не принимает, мне кажется, больше никто в мире, с европейской стороны происходят подобные действия.
Она напомнила, что белорусы помогают беженцам, предоставляя им выбор продуктов, гигиенических средств.
– Есть баня. Они живут в тепле. Расширить территорию и пространство для каждой семьи? Это все делается. Все запросы выполняются. Теплая обувь, одежда и так далее.
Ирина Степаненко отмечает, что новости о найденных мертвых беженцах не могут никого из белорусов оставить равнодушными:
– Скажу жестко. Я бы пожелала польской или литовской стороне хоть раз побыть в шкуре этого беженца, которого нашли на границе. Они [европейские пограничники ] не имеют никакого права так поступать. Ведь самое главное – жизнь человека. И каждый достоин жить по-человечески.