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  2. Координатор волонтеров в ТЛЦ о действиях литовских силовиков: это бесчеловечно

Координатор волонтеров в ТЛЦ о действиях литовских силовиков: это бесчеловечно

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации БСЖ, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета, рассказала sb.by о своем отношении к действиям европейских пограничников, которые избивают беженцев. 


– Как я, женщина, могу к этому относиться? Это цинично, бесчеловечно. Непонятно, как это возможно. В то время, как наша Беларусь как абсолютно гуманное государство принимает беженцев так, как не принимает, мне кажется, больше никто в мире, с европейской стороны происходят подобные действия. 

Она напомнила, что белорусы помогают беженцам, предоставляя им выбор продуктов, гигиенических средств. 

– Есть баня. Они живут в тепле. Расширить территорию и пространство для каждой семьи? Это все делается. Все запросы выполняются. Теплая обувь, одежда и так далее. 

Ирина Степаненко отмечает, что новости о найденных мертвых беженцах не могут никого из белорусов оставить равнодушными: 

– Скажу жестко. Я бы пожелала польской или литовской стороне хоть раз побыть в шкуре этого беженца, которого нашли на границе. Они [европейские пограничники ] не имеют никакого права так поступать. Ведь самое главное – жизнь человека. И каждый достоин жить по-человечески. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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