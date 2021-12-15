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Степаненко: беженцы в ТЛЦ обеспечены всем необходимым

Минувший день прошел в ТЛЦ "Брузги" без эксцессов. Об этом нашему корреспонденту рассказала председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко.


– Сейчас за помощью обращается значительно меньше человек, вчера таких было всего 14 беженцев.

Люди, попавшие в трудное положение из-за козней Евросоюза, обеспечены всем необходимым: спальными местами, медпомощью и двухразовым горячим питанием. Малышам дополнительно выдается молоко, сок, детское питание, мужчинам и женщинам – кондитерские изделия. Продуктовые пакеты формируются с учетом калорий, которые должен потреблять человек в сутки. Сегодня таких наборов будет роздано около 800, то есть каждому беженцу, который находится в ТЛЦ.

Также Ирина Степаненко отметила, что три роженицы остаются в перинатальном центре в Гродно со своими маленькими детками. Их опекает БСЖ, представители организации ежедневно оказывают им помощь.

Сегодня женский банный день. Пока готовится баня, женщины и дети постепенно начинают занимать очередь на водные процедуры.



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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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