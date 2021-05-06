Концерты, выставка военной техники и фейерверк. Стало известно, как в Минске отметят День Победы

В 11:00 пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представители общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь.В парке Победы с 11:00 до 17:00 будет проходить праздничная тематическая программа, в которой примут участие оркестры и вокально-инструментальные коллективы, пройдут показательные выступления по рукопашному бою, а военнослужащие кинологического центра Вооруженных Сил продемонстрируют свое мастерство в дрессуре служебных собак. Также жители и гости столицы смогут увидеть выставку военной техники. Во время праздника будет работать полевая кухня.В 12:00 у Дворца спорта начнется концертная программа "Моя весна! Моя Победа!". Концерт погрузит гостей и жителей Минска в атмосферу довоенного времени, ведь на протяжении всего мероприятия будут исполняться фронтовые песни и популярные произведения военных лет. Мелодиями можно будет наслаждаться до 23:00. Там же, на площадке у Дворца спорта, уже с 10:00 будет работать праздничная ярмарка.В 18:00 на площади Государственного флага пройдет торжественное чествование государственных символов – герба и флага. В 21:30 на площади Победы состоится праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". Трансляцию можно посмотреть на телеканале "Беларусь 1".Финалом праздника 9 Мая станет праздничный фейерверк, который раскрасит небо столицы в 23:00. Организаторы обещают удивить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу.