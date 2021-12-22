Концерты, квесты и театрализованное представление: стала известна программа праздничных мероприятий в Минске

Так, 25 декабря на площадке у Дворца спорта состоится большой концерт "Музыка объединяет" с участием творческих коллективов республики. 1 января с 00:30 до 04:00 здесь пройдет концерт звезд белорусской эстрады "Шкатулка желаний", на котором споют Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Тео и другие исполнители.Молодежная тусовка с диджеями и кавер-бэндами приглашает 1 января в 19:00. Хедлайнером мероприятия станет группа "Дрозды". А вот на 7 января запланирована рождественская программа с участием ансамбля "Песняры".В Верхнем городе с 25 декабря по 2 января предусмотрены различные активности трижды в день: в 12:00 – интерактивные программы и квесты, в 17:00 и 20:00 – театрализованное представление "Новогодний космолет. Путь к Земле".Всего в Минске пройдут по меньшей мере 200 праздничных мероприятий.