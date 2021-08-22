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  2. Концерт в Рогачевском районе «Земля счастья», подаренный Президентом страны, собрал около 5 тысяч зрителей

Концерт в Рогачевском районе «Земля счастья», подаренный Президентом страны, собрал около 5 тысяч зрителей

Он прошел в агрогородке Тихиничи, где 13 августа с визитом побывал Александр Лукашенко. Наряду с вопросами экономического и технического развития аграрного сектора немало внимание было уделено социальному аспекту, в частности, в рамках государственного проекта «Деревня будущего». В него включено 23 сельских населенных пункта Гомельской области. Тихиничи - один из них. По его благоустройству и комфортному проживанию сельчан уже немало сделано. Это увидел и оценил Президент. 


Эффектный музыкальный праздник в населенном пункте, собравший около ста популярных белорусских исполнителей, также показатель того, чтобы жители глубинки, сельской местности не чувствовали культурный отрыв от крупных городов и столицы. Среди тех, кто вошел в творческую команду, Анатолий Ярмоленко и его легендарная группа «Сябры», Алена Ланская, Виктория Алешко, народный хор Беларуси имени Г. Цитовича, группа «Аура» и многие другие мастера белорусской сцены. Звучали не только эстрадные хиты, но и классические произведения, в частности, в исполнении солиста Большого театра Владимира Громова. Зрители долго не отпускали его сцены. Завершилось мероприятие грандиозным фейерверком. По местным источникам оно собрало около 5 тысяч зрителей. И это не только жители непосредственно Рогачевского района. По мнению многих, после такого культурного обогащения более интересно будут проходить будни, поднимется тонус и настроение.



























Перспективы развития белорусского села, подготовка новой Конституции, социальный лифт в спорте. О чем еще Глава государства говорил в агрогородке Тихиничи
Фото: Гомельская праўда
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