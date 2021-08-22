Концерт в Рогачевском районе «Земля счастья», подаренный Президентом страны, собрал около 5 тысяч зрителей

Эффектный музыкальный праздник в населенном пункте, собравший около ста популярных белорусских исполнителей, также показатель того, чтобы жители глубинки, сельской местности не чувствовали культурный отрыв от крупных городов и столицы. Среди тех, кто вошел в творческую команду, Анатолий Ярмоленко и его легендарная группа «Сябры», Алена Ланская, Виктория Алешко, народный хор Беларуси имени Г. Цитовича, группа «Аура» и многие другие мастера белорусской сцены. Звучали не только эстрадные хиты, но и классические произведения, в частности, в исполнении солиста Большого театра Владимира Громова. Зрители долго не отпускали его сцены. Завершилось мероприятие грандиозным фейерверком. По местным источникам оно собрало около 5 тысяч зрителей. И это не только жители непосредственно Рогачевского района. По мнению многих, после такого культурного обогащения более интересно будут проходить будни, поднимется тонус и настроение.
Перспективы развития белорусского села, подготовка новой Конституции, социальный лифт в спорте. О чем еще Глава государства говорил в агрогородке ТихиничиФото: Гомельская праўда