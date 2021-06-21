Концерт "На безымянной высоте" пройдет 22 июня в Большом театре Беларуси

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анонсировали событие организаторы.Режиссер Наталья Барановская отметила, что такой концерт уже был по достоинству оценен зрителями накануне Дня Победы. Снова прозвучат лирические истории о вере и надежде, любви и свободе. Все они посвящаются тем, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.– пояснила она.Помимо известных композиций зрители услышат редкие произведения.