Большой театр Беларуси 22 июня в 19:30 приглашает всех желающих на концерт "На безымянной высоте". Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на театр.
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– В концерте примут участие ведущие солисты оперы и струнный квартет артистов оркестра Большого театра Vivat-quartet. Партию фортепиано исполнит обладательница медали Франциска Скорины Юлия Щербакова, – анонсировали событие организаторы.
Режиссер Наталья Барановская отметила, что такой концерт уже был по достоинству оценен зрителями накануне Дня Победы. Снова прозвучат лирические истории о вере и надежде, любви и свободе. Все они посвящаются тем, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.
– Петь военные песни трудно. Хорошее исполнение возможно лишь с глубоким актерским переживанием, – пояснила она.
Помимо известных композиций зрители услышат редкие произведения.
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Концерт "На безымянной высоте" пройдет 22 июня в Большом театре Беларуси
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