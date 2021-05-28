Концерт, интерактивные площадки и квесты – в Могилеве отметят День защиты детей

уточнили в Могилевском горисполкоме.Праздничное мероприятие начнется в 14:00. Для гостей и жителей Могилева будут работать тематические интерактивные площадки ГАИ, МЧС, ДОСААФ, МВД, библиотек города и учреждений дополнительного образования.обратили внимание организаторы.На концертной площадке в парке выступят участники заслуженного любительского коллектива театра-студии "Радуга" ГУДО "Областной центр творчества". Здесь же выступят победители конкурса "Звонкая капель".Продлится праздник до 16:30