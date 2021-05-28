В Могилеве состоится большой праздник ко Дню защиты детей. В рамках мероприятия будут подготовлены концерт, тематические интерактивные площадки, игры и квесты, информирует БЕЛТА.
– Праздничные гуляния пройдут в Могилеве 1 июня. Основной площадкой станет сквер 40-летия Победы. Здесь же пройдут гала-концерт и награждение победителей городского конкурса детского творчества "Звонкая капель". Для гостей и участников праздника подготовлена большая развлекательная программа, – уточнили в Могилевском горисполкоме.
Праздничное мероприятие начнется в 14:00. Для гостей и жителей Могилева будут работать тематические интерактивные площадки ГАИ, МЧС, ДОСААФ, МВД, библиотек города и учреждений дополнительного образования.
– На каждой площадке дети и взрослые смогут ознакомиться со спецтехникой, узнать больше о работе спасателей, посмотреть выступления кинологической службы и их подопечных. Кроме этого, свою деятельность представят ДОСААФ и клуб активного отдыха "Рубикон". Для участников праздника запланированы различные обучающие и развлекательные игры, викторины и квесты. Дарить хорошее настроение взрослым и детям будут ростовые куклы, – обратили внимание организаторы.
На концертной площадке в парке выступят участники заслуженного любительского коллектива театра-студии "Радуга" ГУДО "Областной центр творчества". Здесь же выступят победители конкурса "Звонкая капель".
Продлится праздник до 16:30
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Концерт, интерактивные площадки и квесты – в Могилеве отметят День защиты детей
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