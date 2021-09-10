Концерт, фотозоны и лазертаг: как отпразднуют День города в Заводском районе столицы

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Центральной площадкой празднования Дня города в районе станет «Чижовка-Арена». Масштабный праздник под названием «Горжусь тобой, мой Заводской!» стартует в 10:00.», – поделилась подробностями с sb.byДля гостей праздника любого возраста организуют разнообразные интерактивные площадки и мастер-классы. Будут работать аттракционы, зона аквагрима и фотозоны, для юных гостей праздника – детский городок. Гости торжества также смогут сразиться в командной игре лазертаг.