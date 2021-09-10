Концерт, фотозоны и лазертаг: как отпразднуют День города в Заводском районе столицы

До начала масштабного праздника Минска осталось совсем немного. Помимо общегородских мероприятий, в девяти районах столицы также готовят праздничные программы. Чем будут удивлять жителей и гостей Заводского района, рассказываем в нашем материале.
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Центральной площадкой празднования Дня города в районе станет «Чижовка-Арена». Масштабный праздник под названием «Горжусь тобой, мой Заводской!» стартует в 10:00.
– Мероприятие начнется со спортивного соревнования по беговелам. С 12:00 на сцене у «Чижовка-Арены» состоится праздничный концерт с участием местных коллективов и известных белорусских исполнителей. Зрители увидят выступления лучших коллективов дворцов детей и молодежи «Золак» и «Орион», оркестра Детской музыкальной школы искусств № 14, коллективов Дворца культуры Минского автомобильного завода. Кроме того, поздравить минчан с Днем города приедут творческие коллективы из Червеня и Березино. С 18:00 до 19:00 на сцене выступят ведущие Тео и Ольга Рыжикова, после чего для жителей и гостей района пройдет дискотека от «Альфа-Радио», – поделилась подробностями с sb.by заведующая сектором культуры управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского города Минска Светлана Довбаш.
Для гостей праздника любого возраста организуют разнообразные интерактивные площадки и мастер-классы. Будут работать аттракционы, зона аквагрима и фотозоны, для юных гостей праздника – детский городок. Гости торжества также смогут сразиться в командной игре лазертаг.