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Концерн "Белгоспищепром" заинтересован в расширении сотрудничества с Удмуртией

Председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен встретился с постоянным представителем главы Удмуртской Республики при президенте России - заместителем председателя правительства Удмуртской Республики Михаилом Хомичем, передает БЕЛТА.


В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая экспорт пивоваренного солода и пищевой соли в удмуртский регион, а также поставки высокотехнологичного оборудования для предприятий концерна.

Деловая встреча с делегацией Удмуртской Республики состоялась в очно-заочном формате. Участниками стали представители концерна и некоторых предприятий, в том числе Минский маргариновый завод, ОАО "Криница", Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод, Бобруйский завод растительных масел, Витебский маслоэкстракционный завод, Малоритский консервно-овощесушильный комбинат и ОАО "Гамма вкуса".

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения ассортимента поставок белорусских кондитерских изделий, снеков, пива, детского питания, а также масложировой продукции.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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