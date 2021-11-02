Концерн "Белгоспищепром" заинтересован в расширении сотрудничества с Удмуртией

Председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен встретился с постоянным представителем главы Удмуртской Республики при президенте России - заместителем председателя правительства Удмуртской Республики Михаилом Хомичем, передает БЕЛТА.



В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая экспорт пивоваренного солода и пищевой соли в удмуртский регион, а также поставки высокотехнологичного оборудования для предприятий концерна.Деловая встреча с делегацией Удмуртской Республики состоялась в очно-заочном формате. Участниками стали представители концерна и некоторых предприятий, в том числе Минский маргариновый завод, ОАО "Криница", Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод, Бобруйский завод растительных масел, Витебский маслоэкстракционный завод, Малоритский консервно-овощесушильный комбинат и ОАО "Гамма вкуса".В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения ассортимента поставок белорусских кондитерских изделий, снеков, пива, детского питания, а также масложировой продукции.