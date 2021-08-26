Концерн "Белгопищепром" серьезно наращивает экспорт. В том числе и в Китай

Концерн "Белгоспищепром" в 2020 году и первом полугодии 2021-го существенно нарастил объемы поставок в Китай. Об этом журналистам рассказал председатель концерна Анатолий Бубен, комментируя доклад Президенту. В частности, он уточнил:



– Можно сказать, что рынок Китая мы покорили: за 2020 год поставки выросли в 3 раза (на 15 миллионов долларов). И в этом полугодии нарастили их еще в полтора раза. Планируем наращивать объемы экспорта алкогольной продукции, кондитерской, сахара и в дальнейшем.



Анатолий Бубен заметил, что Беларусь единственная из стран – участниц ЕАЭС сейчас имеет право поставлять в КНР сахар:



– В прошлом году в Китай мы продали 20 тысяч тонн сахара, в этом году заключили контракт на 30 тысяч тонн. Будем работать и развивать этот рынок. Не отстаем и по другим странам: в этом году предприятия концерна поставляют продукцию в 72 государства (за полтора года плюс 23 страны). Экспорт по концерну в целом складывается на уровне 120 процентов уже в этом году.



Отвечая на вопрос о том, почувствовали ли предприятия концерна санкционное давление со стороны Запада, председатель концерна уточнил, что особых препятствий нет:



– На сегодняшний день со странами Евросоюза у нас тоже есть прирост по экспорту. Особенных санкционных мер в отношении наших предприятий мы не почувствовали. Работали и, думаем, будем работать и дальше по данному направлению.