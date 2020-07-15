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  2. Концентрация метана в атмосфере Земли за последние 17 лет выросла на 9%

Концентрация метана в атмосфере Земли за последние 17 лет выросла на 9%

Анализ концентрации метана в атмосфере Земли за последние 17 лет показал, что его доля за это время выросла на 9%, достигнув рекордно высоких значений, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

"Двумя главными источниками этого прироста остаются выбросы, связанные с производством и использованием природного газа, а также животноводческая отрасль. Коровы и другой крупный рогатый скот вырабатывают почти столько же метана, как вся нефтегазовая промышленность. Люди часто шутят по этому поводу, не понимая, сколько именно газа они выделяют", – рассказал один из авторов исследования, профессор Стэнфордского университета (США) Роберт Джексон, которого цитирует научный журнал Environmental Research Letters.

Как считают климатологи, рост среднегодовых температур на Земле в первую очередь связан с увеличением концентрации парниковых газов, в том числе CO2, метана и соединений азота. В конце XIX века концентрация углекислого газа составляла 285 частей на миллион (ppm), тогда как к середине прошлого столетия она дошла до 315 частей на миллион. Сейчас этот показатель уже выше 400 ppm.

Из-за этого большинство стран мира признали угрозу и подписали серию соглашений, в том числе Парижские договоренности, в рамках которых ведущие промышленные державы мира согласились добровольно сократить выбросы и повысить эффективность своих экономик.

Эти меры, как отмечают Джексон и его коллеги, направлены в первую очередь на борьбу с выбросами СО2. Они почти не учитывают того, что на Земле есть и другие источники парниковых газов, в частности метана и фреонов, которые в больших количествах вырабатывает сельское хозяйство и промышленность. Особенно это характерно для развивающихся стран.

По словам профессора Джексона, это связано с тем, что за круговоротом метана в атмосфере очень сложно следить. Проблема заключается в том, что этот газ под действием солнечных лучей и молекул озона и кислорода в верхних слоях атмосферы очень быстро разрушается. Кроме того, его активно поглощает почва.

В прошлом ученые считали, что этот процесс полностью уравновешивает все выбросы метана – и те, источником которых служит деятельность человека, и природные источники этого газа, такие как болота или геотермальные источники. Джексон и его коллеги проверили, так ли это на самом деле. Исследователи детально изучили, как менялся объем выбросов метана в тропических и умеренных широтах Земли, и то, как активно разрушались и поглощались его молекулы.

Результаты их работы показали, что баланс между формированием новых и расщеплением старых молекул метана нарушился еще в середине 2000-х годов. Из-за этого концентрация и общая масса этого газа в атмосфере начала быстро расти, увеличившись на 50 млн тонн (9%) по сравнению с типичным уровнем начала XXI века.

В основном это связано с тем, что объемы антропогенных выбросов CH4, источником которых служат животноводство и земледелие, за последние 17 лет выросли на 11%. Нефтегазовая промышленность и энергетика за тот же период начали выделять в атмосферу на 15% больше метана. Это произошло во всех регионах мира, за исключением Европы, где объем потребления мяса снизился и были предприняты меры по минимизации метановых выбросов.

Пока ученые не могут сказать, снизились ли эти выбросы в этом году из-за пандемии COVID-19, как это произошло в Китае. Однако они сомневаются, что это действительно произошло, так как уровень энергопотребления и производства пищевых продуктов почти не изменился. Как надеются климатологи, собранные ими данные подтолкнут правительства всех стран мира активнее следить за выбросами метана и предпринимать меры по их минимизации.
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