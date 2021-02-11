Об этом Президент однозначно заявил, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. Александр Лукашенко отметил:
– В прошлой пятилетке мы показали, что можем добиваться низкой инфляции на уровне 5–6 процентов в год. Это исторический минимум для нашей страны. Но простому человеку нужен не общий индекс цен, а ценники, которые он видит на полках магазина. Поэтому я подключил к традиционным ценовым госорганам – это Комитет государственного контроля и Министерство антимонопольного регулирования и торговли – еще и депутатов в связке с профсоюзами. Шаг себя оправдал. Они взялись за эту проблему очень серьезно. Неформально стали еще одним фильтром на местах. Но жалоб от людей немало.
При этом Глава государства отметил, что такой шаг полностью соотносится с вектором на перераспределение полномочий между органами власти:
– Сейчас требуют разделения полномочий от президента передавать и прочее. Поэтому я называю ответственных. Не обижайтесь, депутаты и профсоюзы. Для людей, особенно с невысокими доходами, цены являются социальной и политической категорией. Здесь справедливость, действительно, превыше всего.
Фото: БЕЛТА
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Контроль за ценообразованием останется одним из приоритетов
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