Контроль за соблюдением социального дистанцирования и масочного режима усилен в Лидском районе

Данное решение было принято сегодня во время совещания с руководителями лидских торговых организаций, которое состоялось в райисполкоме. В первую очередь внимание обращалось на неукоснительное соблюдение социального дистанцирования. Также подчеркивалась важность использования медицинских масок в местах массового скопления людей с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Подобные проблемы вновь были подняты для обсуждения, поскольку в регионе были зафиксированы случаи заражения вариантом COVID-19 "дельта", который также называют индийским штаммом.–отметили в райисполкоме.На данный документ продавец вправе ссылаться при беседе с покупателями без масок. Торговый объект может отказать таким гражданам в обслуживании. Отмечается, что маску можно приобрести на кассе без очереди.