В Лидском районе в усиленном режиме будут контролировать соблюдение социального дистанцирования и использование медицинских масок в местах массового скопления людей. Такая информация опубликована в Telegram-канале райисполкома, передает БЕЛТА
Данное решение было принято сегодня во время совещания с руководителями лидских торговых организаций, которое состоялось в райисполкоме. В первую очередь внимание обращалось на неукоснительное соблюдение социального дистанцирования. Также подчеркивалась важность использования медицинских масок в местах массового скопления людей с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Подобные проблемы вновь были подняты для обсуждения, поскольку в регионе были зафиксированы случаи заражения вариантом COVID-19 "дельта", который также называют индийским штаммом.
– Усилить контроль за соблюдением всех профилактических мероприятий должны все исполнители районного комплексного плана по предупреждению распространения COVID-19, –отметили в райисполкоме.
На данный документ продавец вправе ссылаться при беседе с покупателями без масок. Торговый объект может отказать таким гражданам в обслуживании. Отмечается, что маску можно приобрести на кассе без очереди.
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Контроль за соблюдением социального дистанцирования и масочного режима усилен в Лидском районе
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