Контроль за соблюдением дальнобойщиками режима труда и отдыха усилен в Брестской области

– уточнилаОтмечается, что с конца апреля текущего года в регионе зафиксировано свыше 30 случаев использования чужих карточек водителями во время рейсов. За подобные действия полагается штраф суммой до 50 базовых величин (1 БВ – 29 рублей). В отношении нарушителей принимаются соответствующие меры. Контроль в области продолжат.