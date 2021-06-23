В Брестской области принято решение усилить контроль за соблюдением дальнобойщиками режима труда и отдыха. Об этом сообщает БЕЛТА.
– С начала года Транспортная инспекция выявила в Брестской области более 1 тыс. нарушений установленного режима труда и отдыха водителями-международниками при выполнении автомобильной перевозки грузов. Речь идет, к примеру, о несоблюдении или отсутствии необходимых ежедневных и еженедельных перерывов для отдыха, а также превышении допустимого времени управления автомобилем. Административная ответственность за данные нарушения предусмотрена ч. 3 ст. 18.23 КоАП, – уточнила пресс-секретарь Транспортной инспекции Минтранса Ирина Яблонская.
Отмечается, что с конца апреля текущего года в регионе зафиксировано свыше 30 случаев использования чужих карточек водителями во время рейсов. За подобные действия полагается штраф суммой до 50 базовых величин (1 БВ – 29 рублей). В отношении нарушителей принимаются соответствующие меры. Контроль в области продолжат.
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Контроль за соблюдением дальнобойщиками режима труда и отдыха усилен в Брестской области
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