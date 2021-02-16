Контроль качества лекарств и продажу немедицинских товаров в аптеках обсудили в Министерстве здравоохранения

На переговорах в первую очередь обсудили вопрос по упрощению проведения испытаний иммунологических, биотехнологических лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека в условиях COVID-19. Речь идет о дорогостоящих лекарственных средствах, которые применяются для оказания медпомощи ограниченному контингенту пациентов или конкретным пациентам, также об орфанных лекарственных препаратах. Было принято решение – проводить контроль качества перечисленных лекарств согласно подпункту 9.4 пункта 9 Инструкции, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения № 20 от 1 марта 2010 года. Исключение составят впервые зарегистрированные и впервые ввозимые в страну партии лекарств зарубежного производства.Также в Минздраве обсуждался вопрос о торговле в аптеках продукцией, не относящейся к товарам аптечного ассортимента: вода питьевая, соки, фиточаи, бытовые перчатки, респираторы, соски, ирригаторы, массажеры, футляры для очков, молокоотсосы. Было принято решение, что при осуществлении розничной торговли такой продукцией субъекты обязаны соблюдать требования общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом № 7 от 23 ноября 2017 года.Кроме того, для юрлиц и ИП, осуществляющих фармацевтическую и (или) медицинскую деятельность, предусматривающую получение, хранение, отгрузку или получение и использование (применение) лекарственных средств, по итогам совещания установлен переходный период до 1 января 2022 года в отношении средств измерений, используемых для регистрации температуры и относительной влажности окружающей среды.