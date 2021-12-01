Главная Контент Telegram-канала "Петриков 97%" признан экстремистским в Беларуси Опубликовано: 01.12.2021 13:21:40 1197 Контент Telegram-канала "Петриков 97%" признан экстремистским в Беларуси Об этом сообщает Генпрокуратура. Фото: pixabay.com Информационная продукция сообщества в мессенджере Telegram "Петриков 97%" признана экстремистскими материалами. Данное решение принято по заявлению прокуратуры Петриковского района. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Генпрокуратура экстремизм мессенджеры Версия для печати Новости и статьи