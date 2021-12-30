Главная Контент Telegram-канала "Партизаны 97%" признан экстремистским в Беларуси Опубликовано: 30.12.2021 12:53:45 1434 Контент Telegram-канала "Партизаны 97%" признан экстремистским в Беларуси Об этом сообщает Генпрокуратура. Фото: pixabay.com По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала "Партизаны 97%" признана экстремистскими материалами. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter происшествие экстремизм мессенджеры Генпрокуратура Версия для печати Новости и статьи