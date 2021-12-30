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  2. Контент Telegram-канала "Партизаны 97%" признан экстремистским в Беларуси

Контент Telegram-канала "Партизаны 97%" признан экстремистским в Беларуси

Об этом сообщает Генпрокуратура.

Фото: pixabay.com

По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала "Партизаны 97%" признана экстремистскими материалами.
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