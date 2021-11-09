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Контент нескольких сообществ в Telegram признан экстремистским в Беларуси

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

Фото: pixabay.com

По заявлениям прокуратуры Ленинского района Минска экстремистской признана информационная продукция сообществ "Вольная Лошица", "Вольная Лошица-чат" и "непамяркоўныя".

Экстремистскими материалами признана также информационная продукция Telegram-каналов "Чижовка 97% – Чыжоўка97!", "Алтайская", "Черная книга Заводского", "Ангарская 97%" и Telegram-чата "Чат: Партизанская станция метро". Такое решение принято по заявлениям прокуратуры Заводского района Минска.
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