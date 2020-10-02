Контакты всех дипломатов ЕС с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.
"В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях мы переводим контакты всех аккредитованных дипломатов стран ЕС с государственными структурами исключительно на площадку Министерства иностранных дел", – заявил официальный представитель МИД.
Он также сообщил, что, как и анонсировалось, с сегодняшнего дня по принципу взаимности вводятся визовые санкции против наиболее предвзятых и ангажированных в отношении Беларуси представителей евроинститутов, включая Европарламент и страны – члены ЕС. При этом единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь.
"Отмечу, что это вынужденные и логичные меры, продиктованные необходимостью естественной защиты наших национальных интересов, как суверенного государства. Данным шагом мы не закрываем двери для диалога и цивилизованного взаимодействия, основанного на общепризнанных и общепринятых нормах международного права. Но попытки оказания неприкрытого давления либо завернутого в красивую обертку прямого вмешательства во внутренние дела Беларуси, равно как и попрание нашего суверенитета, будут иметь обратный эффект и далеко идущие негативные последствия для всех сторон и региона в целом. Хотел бы акцентировать на этом внимание: эффект будет обратный", –подчеркнул Анатолий Глаз.
Фото: архив БЕЛТА
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Контакты дипломатов Евросоюза с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД
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