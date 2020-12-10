Терапевты поликлиник во время визита больных коронавирусом могут выписывать больничные листы контактам первого уровня. Такое право определено постановлением Совета Министров № 705 от 7 декабря 2020 года "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 года № 624 и от 8 апреля 2020 года № 208", пишет БЕЛТА.
– Теперь факт наличия у гражданина контакта и его уровень может быть установлен мониторинговой группой поликлиники во время посещения (выезда) по месту жительства или месту пребывания гражданина, имеющего инфекцию COVID-19, – рассказали в пресс-службе Минздрава.
Кроме того, постановление обязывает иностранных граждан, достигших 6-летнего возраста (за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси), прибывающих в страну, предоставить оригинал либо копию медицинского документа (на бумажном носителе или в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус. Однако есть и исключения, которые касаются некоторых категорий иностранцев. Проверять наличие названного документа могут сотрудники органов пограничной службы или таможни.
Постановление подготовлено для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса.
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Контакты 1-го уровня смогут получить больничные листы на дому – Минздрав
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ