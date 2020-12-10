Контакты 1-го уровня смогут получить больничные листы на дому – Минздрав

, – рассказали в пресс-службе Минздрава.Кроме того, постановление обязывает иностранных граждан, достигших 6-летнего возраста (за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси), прибывающих в страну, предоставить оригинал либо копию медицинского документа (на бумажном носителе или в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус. Однако есть и исключения, которые касаются некоторых категорий иностранцев. Проверять наличие названного документа могут сотрудники органов пограничной службы или таможни.Постановление подготовлено для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса.