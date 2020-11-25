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Консульство Таиланда в Беларуси начало принимать документы на туристические визы

Почетное консульство Королевства Таиланд в Минске начало прием документов от белорусов для открытия туристической визы, сообщает сайт диппредставительства.

Фото: pixabay.com

Виза выдается на 60 дней пребывания в азиатском государстве. В последующем ее можно продлить еще на тридцать дней. 

Помимо паспорта, фотографий, копий билетов в обе стороны, подтверждения о наличии суммы не менее 20 тыс. бат (700 долларов США), визовой анкеты и подтверждения бронирования отеля нужно предоставить медицинскую страховку, покрывающую все расходы на лечение (в том числе и COVID-19), на сумму не менее 100 тысяч долларов США в период нахождения на территории Таиланда. 
 
У туристов обязательно должна быть и медицинская справка о годности к полету, оформленная не более чем за 72 часа до вылета, и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Его также необходимо сдать не более чем за 72 часа до отправления в путешествие. Все перечисленные документы должны быть на английском языке, а перевод нотариально заверен. 

Туристическая виза будет изготавливаться не менее 21 рабочего дня с момента отправки документов консульством из Минска в посольство Королевства Таиланд в Москве. 

В случае необходимости консульство Таиланда в белорусской столице имеет право запросить дополнительные документы, а также отклонить любое заявление без ущерба для себя.

Стоить однократная виза будет 40 долларов США, необходимо будет доплатить и BYN 35. 
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