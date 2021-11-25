Консул: 650 человек вернутся в Ирак четырьмя рейсами в течение двух дней

– сказал Маджид Ал-Кинани.Консул подчеркнул, что все возвращаются в Ирак добровольно.Как сообщалось ранее, пока планируется два вывозных рейса в Ирак. Первый борт Iraqi Airways Airbus A320, рассчитанный на 180 пассажиров, вылетел из Багдада в Минск в 17:06 и должен приземлиться в национальном аэропорту в 21:15. Сейчас на табло ожидаемое время обратного вылета из Минска – 22:15. На этот рейс уже открыта регистрация.Второй рейс в минском аэропорту ожидают около 01:15 (26 ноября). Вылет обратно запланирован на 02:45 на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел).