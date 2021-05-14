Об этом заявил сегодня на заседании Конституционной комиссии ее председатель Петр Миклашевич:
– Основываясь на конституционном принципе разделения властей, целесообразно исключить из ч. 3 ст. 92 Конституции предложение, предусматривающее, что депутат Палаты представителей может быть одновременно членом Правительства, закрепив в Конституции норму о запрете на совмещение должностей депутата Палаты представителей и члена Правительства.
По словам члена Конституционной комиссии, заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича, достаточно сложно, если работать полноценно, совмещать работу в разных органах власти:
– И самое главное, это нарушает принцип разделения властей. Если депутат назначается на должность в Правительстве (к примеру, министром), как он потом будет принимать отчет сам у себя? Принцип разделения властей должен соблюдаться.
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Конституционная комиссия предлагает запретить совмещение должностей депутата и члена Правительства
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