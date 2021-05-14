Конституционная комиссия предлагает ограничить законотворческие полномочия Президента

– Предлагается ограничить в определенной мере законотворческие полномочия Президента, чтобы активно работал в этом направлении Парламент. Это его главная и основная функция. Поэтому вносятся такие предложения, чтобы парламентарии как представители народа, выясняя интересы, запросы граждан, оперативно принимали соответствующие законы, – отметил Петр Миклашевич.
По его словам, в условиях сформированной правовой системы предлагается ограничить законодательную функцию Президента, исключив делегирование Парламентом Президенту полномочий на издание декретов, имеющих силу закона.
Кроме того, внесено предложение исключить право Палаты представителей давать толкование Конституции, закрепив эту функцию за Конституционным Судом, органом, осуществляющим функцию хранителя Основного Закона.
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