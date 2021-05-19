Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах

Такое предложение было вынесено сегодня во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики. Парламентарии затронули вопросы предстоящего совершенствования положений Конституции.



- В процессе заседаний комиссии обсуждены конституционные новации, связанные с совершенствованием избирательной системы Беларуси, - рассказала председатель Минского областного совета депутатов, член Совета Республики, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая. - В ходе работы комиссии было высказано консолидированное мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти. Отмечу, что все предложения, поступающие в комиссию, основываются на инициативах, высказанных на диалоговых площадках, при встречах в коллективах, на личных приемах, при письменных обращениях граждан.



Парламентарий подчеркнула, что в случае поддержки гражданами проекта обновленной Конституции на референдуме полномочия депутатов, избранных в состав местных советов, в январе 2022 года продлятся лишь до единых выборов в Национальное собрание и местные советы. То есть до ноября 2023 года.



- За такой короткий промежуток времени депутаты не смогут в полной мере реализовать свои депутатские полномочия, раскрыть свой потенциал. Электоральная кампания повлечет дополнительные финансовые, организационные и технические издержки, - отметила она. - Сегодня мы понимаем, что нашему обществу нужна экономическая и политическая стабильность. С учетом того, что правом инициирования внесения изменений в Конституцию наделены Глава государства или не менее 150 тысяч граждан Беларуси, обладающих избирательным правом, предлагается рассмотреть вопрос об обращении к Президенту с просьбой внесения проекта закона в парламент об изменении статьи 118 Конституции в части увеличения сроков полномочий депутатов местных советов депутатов.



До принятия окончательного решения палатами парламента этот вопрос будет всесторонне обсужден в постоянных комиссиях палат парламента.