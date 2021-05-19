Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах

Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах

Такое предложение было вынесено сегодня во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики. Парламентарии затронули вопросы предстоящего совершенствования положений Конституции.

- В процессе заседаний комиссии обсуждены конституционные новации, связанные с совершенствованием избирательной системы Беларуси, - рассказала председатель Минского областного совета депутатов, член Совета Республики, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая. - В ходе работы комиссии было высказано консолидированное мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти. Отмечу, что все предложения, поступающие в комиссию, основываются на инициативах, высказанных на диалоговых площадках, при встречах в коллективах, на личных приемах, при письменных обращениях граждан.

Парламентарий подчеркнула, что в случае поддержки гражданами проекта обновленной Конституции на референдуме полномочия депутатов, избранных в состав местных советов, в январе 2022 года продлятся лишь до единых выборов в Национальное собрание и местные советы. То есть до ноября 2023 года.

- За такой короткий промежуток времени депутаты не смогут в полной мере реализовать свои депутатские полномочия, раскрыть свой потенциал. Электоральная кампания повлечет дополнительные финансовые, организационные и технические издержки, - отметила она. - Сегодня мы понимаем, что нашему обществу нужна экономическая и политическая стабильность. С учетом того, что правом инициирования внесения изменений в Конституцию наделены Глава государства или не менее 150 тысяч граждан Беларуси, обладающих избирательным правом, предлагается рассмотреть вопрос об обращении к Президенту с просьбой внесения проекта закона в парламент об изменении статьи 118 Конституции в части увеличения сроков полномочий депутатов местных советов депутатов.

До принятия окончательного решения палатами парламента этот вопрос будет всесторонне обсужден в постоянных комиссиях палат парламента. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Казани подросток угрожал взорвать гимназию из-за замечаний учителя
Умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину
На Сицилии вновь началось извержение вулкана Этна
В России за сутки зафиксировали минимальное число случаев заражения коронавирусом с 6 мая
Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах
Театр эстрады приглашает на концертную программу "Fioritura/Цвететение" в Ботаническом саду
Страны ОДКБ намерены активнее информировать о деятельности организации
Биткойн упал в цене более чем на 17%
Зайцев: в последнее время набирает обороты такой вид киберпреступлений, как сваттинг
Депутат Хлобукин: ответы Правительства на вопросы депутатов – своеобразный социальный лифт, который поможет быстро донести проблему до ведомства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Обсервер
Главы МИД ОДКБ выступили за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия
Любецкая: Декрет № 2 ограждает от деструктивного воздействия государственное управление
Умер белорусский легкоатлет Виктор Бельский
Беларусь на заседании СМИД ОДКБ выступила за укрепление архитектуры международной безопасности
В Минске проходит семинар для специалистов перерабатывающей отрасли «Классические сыры – современные подходы»
Депутат: Декрет № 2 нацелен на защиту стратегических национальных интересов и будет обеспечивать преемственность социально ориентированной политики государства
Две индивидуальные программы реабилитации, увеличение сроков установления инвалидности: что готовит законопроект о правах людей с ограниченными возможностями
Совет Республики принял к сведению декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя
В ЕС рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1303
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Конспирология – дело дурное
Хоккей. Минское «Динамо» продлило контракт с Крэйгом Вудкрофтом
Главы МИД ОДКБ приняли заявление к 75-летию приговора трибунала в Нюрнберге
Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран
Сергеенко: Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» не противоречит Конституции и в определенной степени дополняет ее
Зал «Идея», зал «Коммуникация», зал «Вдохновение»: у могилевской молодежи появилось пространство для реализации идей
Зась: обстановка практически по всему периметру границ государств – членов ОДКБ остается напряженной
Летом на Гомельщине в оздоровительных лагерях побывает около 40 тысяч детей
Под Барановичами потерпел крушение военный самолет
В Будславе определили алгоритм восстановления после пожара и других работ по реконструкции одного из самых известных костелов Беларуси
В Беларуси насчитывается 118 тысяч инвалидов трудоспособного возраста
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
«Благодетели» с санкционной удавкой
Эксперт рассказал, какие технологии киберпреступники используют на интернет-площадках для продажи товаров
28 мая в Климовичах стартует Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка»
На торгах 19 мая евро подорожал, а российский рубль подешевел
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис ждет первенца
Депутаты приняли к сведению Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя»
В Вилейском районе мужчина пострадал при тушении пожара в собственном доме
В Гомеле на реке подросток перевернулся на байдарке
Человеческий капитал гораздо важнее финансового
Медик развеял распространенный миф о лечебном голодании
Гружевский признан лучшим игроком девятого тура футбольного чемпионата страны
мнение
Роман РУДЬ
Для чего Tut.by создавал себе образ борца с режимом
В Белорусской республиканской пионерской организации появился новый нагрудный значок
Геннадий Соловей: за год надо сделать в Ветке скейт-парк
Щекович: нанимателям необходимо минимизировать случаи направления работников в отпуска без сохранения заработной платы
Авторы
СКАНИРУЙТЕ